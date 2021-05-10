Oyun havuzu toplarından 332 gram metamfetamin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, oyun havuzu toplarının içine gizlenen 332 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolunun Elmalık mevkisinde yaptığı uygulamada, otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, oyun havuzu toplarının içine gizlenen 332 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü O.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-10 13:13:36
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