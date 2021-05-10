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Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu

DHA

Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polis ekipleri evinin nerede olduğunu hatırlamayan alzheimer hastası Havva Koçak'ın (80) hastane kayıtlarından oğluna ulaştı. Sönmez Koçak, annesini alarak eve götürdü. 
Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Alzheimer hastası Havva Koçak evinden ayrıldıktan sonra tekrar geri dönemedi. Yaşlı kadının bir süre yürüdükten sonra yol kenarına oturarak ağladığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan ve hastalığı nedeniyle adresini hatırlamayan yaşlı kadının yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yalnızca oğlunun ve kızının adını hatırlayan Havva Koçak´ın ailesine ulaşamayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hastane kayıtlarından oğlu Sönmez Koçak´ın iletişim bilgisini buldu. Sönmez Koçak´a annesinin kaybolduğu ve yanlarında olduğu bilgisi verildi. Olay yerine gelen Sönmez Koçak, annesini alarak evine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-10 13:36:24

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