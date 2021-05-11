Otomobille çarpışan motosikletli kurye kurtarılamadı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye Emrah Çınar (33), olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Temel yönetimindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil, sipariş götüren motosikletli kurye Emrah Çınar'ın kullandığı 14 NB 468 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan ve bir pizza firmasında çalışan Emrah Çınar'ın kalbi durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi olay yerinde Çınar'a uzun süre kalp masajı yaptı. Çınar, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Emrah Çınar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal Temel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, kazaya sebebiyet veren başka bir otomobil daha olduğu iddia edildi. Polis bölgedeki güvenlik kameralarından kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-11 02:12:35



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