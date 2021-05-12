Kaza yapan otomobiller park halindeki polis aracına çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu'da karşı yönlerden gelen ve kafa kafaya çarpışan 2 otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki polis aracına vurdu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Sarmaşık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Dalkılıç idaresindeki 14 EZ 311 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Arda Kaan yönetimindeki 54 SG 384 otomobille çarpıştı. Kazaya karışan 2 otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki polis aracına vurdu. Kazada sürücü Hasan Arda Kaan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Arda Kaan tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.