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Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller’de görsel şölen havadan görüntülendi Baharı sessiz karşılayan Yedigöller’de kuş ve su sesleri yankılanıyor

İHA

Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller’de görsel şölen havadan görüntülendi Baharı sessiz karşılayan Yedigöller’de kuş ve su sesleri yankılanıyor

Bolu’da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.
Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Korona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı baharı sessiz karşılayan ve doğanın kendisini yenilediği Yedigöller’de yalnızca kuş ve sus sesleri yankılanıyor. Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller’de, Mayıs ayı itibariyle ağaçlar yeniden yeşillendi. İçerisinde bulunan ağaçların yeşilin bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarttı.

“Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş”
Yedigöller’de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, “Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller'i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller’de bulabilirsiniz” dedi.

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