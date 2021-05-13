Ceza değil, çikolata için durdurdular

Bolu’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde denetimlerini sürdüren polis ekipleri sürücülere çikolata ikramında bulundu.
Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte polis ekipleri Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan ve sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D100 karayolu üzerinde denetim yaptı. D100 karayolunda uygulama noktasında durdurulan sürücülerin sokağa çıkış izin belgeleri kontrol edildikten sonra vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.