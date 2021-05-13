Evden koku gelince, bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yalnız yaşayan Arif Danışman (61), bir süredir kötü kokular gelen evinde ölü bulundu.
Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta, çocuklarıyla ailevi problemler yaşadığı için yalnız yaşayan Arif Danışman'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, Danışman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı. Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu. Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-13 16:33:32
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