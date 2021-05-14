Bolu'daki Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı

Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrenciler, İsrail´in saldırılarında ülkelerinde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Camii´nde cuma namazı kılan, Filistinli öğrencilerden oluşan yaklaşık 100 kişi, ülkelerinde hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kıldı. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Bakır, "Bugün Filistin'deki kardeşlerimizi desteklemek için toplandık. İsrail geçmişten şu ana kadar bizim topraklarımız üzerine bütün şiddet ve baskıları kuruyor. Dünya ve bütün Batı toplumları acılarımızı göz ardı ediyor; ama yeter. Biz Müslüman olarak hakkımızı aramakta ısrar ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-05-14 16:16:17
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