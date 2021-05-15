TEM yolunda bu bayram dönüş trafiği yok



Murat KÜÇÜKDinçer AKBİRSelda Hatun TAN/BOLUİZMİT (Kocaeli), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından olan ve bayramların son günü dönüşler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM otoyolu, tam kapanmanın etkisiyle boş kaldı.

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerinde yüz binlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı.

Önceki yıllarda bayramların son günü İstanbul´a dönüş yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmit geçişi de boş kaldı. Yolu genellikle kamyon ve TIR sürücülerinin kullandığı gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-15 13:11:55



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