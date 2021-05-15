Bolu’da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti Onlarca kişinin rahatsızlandığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti Onlarca kişinin rahatsızlandığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edildi

İHA

Bolu’da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti Onlarca kişinin rahatsızlandığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edildi

Bolu’nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gitti. Onlarca köylünün sağlık sorunu yaşadığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia ediliyor.
Olay, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini farketti. Suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu.

Kimyasal atık karıştı iddiası
Su deposuna 50 metre uzaklıkta bulunan alana zehirli atık atıldığını iddia eden Nazım Yurt, “Kusma, ishal var. Böbreklerim ağrıyor. Su deposunun 50 metre üzerine zehirli atık atıyorlar. Orası çukur. Normal içme suyuna karışıyor. Şuanda en az 50 kişide var. Hastanede olan çocuklar var. Bunun önlenmesi lazım. Buraya zehirli atık atıyorlar. Biz mahkemeye verdik. Saklı saklı geceleri zehirli atık atıyorlar” dedi.

Bağırsak enfeksiyon teşhisi konuldu
Ailesinden çok kişinin zehirlendiğini söyleyen Sabahattin Çalışkan, “Bizim iddiamız bu kadar çocuğun bayram arefesinde suların kokulu olup milleti zehirlemesi. Şuanda başka bir bilgimiz yok. Numune almaya gittiler. Benim çocuklarım şimdi hastaneden geldiler. Doktor bağırsak enfeksiyonu demiş” ifadelerini kullandı.
Köy muhtarı Mustafa Çetinkaya ise, "Köyümüz 105 hane. 35 hanede kusma ve ateş çıkmış. Sudan olduğu da belli değil ama tahlil yaptırıyoruz. 10 haneye kadar çıkmış. Hastaneye gidenler var. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne söyledik. Tahlil alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da, 30 köylü sudan etkilendi
YEREL HABERLER Bolu'da, 30 köylü sudan etkilendi
TEM yolunda bu bayram dönüş trafiği yok
YEREL HABERLER TEM yolunda bu bayram dönüş trafiği yok
Bolu'da park halindeki yolcu midibüsü yandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bolu'da park halindeki yolcu midibüsü yandı/ Ek ...
Bolu'da park halindeki yolcu midibüsü yandı
YEREL HABERLER Bolu'da park halindeki yolcu midibüsü yandı
Park halinde yanan midibüs 10 dakika içinde küle döndü
YEREL HABERLER Park halinde yanan midibüs 10 dakika içinde küle ...
Bolu'daki Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı
YEREL HABERLER Bolu'daki Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı ...
Filistinli öğrenciler ülkelerinde ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı
YEREL HABERLER Filistinli öğrenciler ülkelerinde ölenler için gıyabi ...
Testi pozitif olan Ece, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra kayboldu, 6 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Testi pozitif olan Ece, arkadaşlarıyla alkol aldıktan ...
Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu Arkadaşlarıyla birlikte yayla evinde eğlendikten sonra kaybolan kızın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde ...
Bayram günü evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bayram günü evinde ölü bulundu
Evden koku gelince, bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Evden koku gelince, bir hafta önce öldüğü ortaya ...
Ceza değil, çikolata için durdurdular
YEREL HABERLER Ceza değil, çikolata için durdurdular