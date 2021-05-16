Bolu Dağı'nda trafik yok; dönüşler yarın ve salı bekleniyor



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı´nın TEM Otoyolu geçişi tam kapanmanın etkisiyle boş kaldı. Bolu Bölge Trafik Şube Müdürü Habib Aksar, "Özellikle Anadolu yönüne kapanma öncesinde geçiş yapan araçlarımızın tekrar İstanbul yönüne 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşlerini bekliyoruz" dedi.

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerde yüzbinlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı.

Bolu Bölge Trafik Şube Müdürü Habib Aksar, "Bolu Dağı bölgesi karayollarının en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Biz de bu noktada Bolu Valiliği ve Bolu Emniyet Müdürlüğü personeli olarak vatandaşlarımızın bu bölgeden geçişlerini güvenliğini temin etmek için görev almış bulunmaktayız. Bayram döneminde yoğunluğumuz neredeyse hiç yok. Özellikle bayram öncesi tam kapanma ilan edilmeden Nisan ayının son iki günü günlük araç geçiş ortalamamız Anadolu yönüne 38 bin araçken bu bayram günlerinde 3 bin araca kadar düştü. Bu da vatandaşlarımızın kısıtlamaya uyduğunu göstermekte." dedi.

Yarından itibaren dönüşleri beklediklerini ifade eden Habib Aksar, "Özellikle Anadolu yönüne kapanma öncesinde geçiş yapan araçlarımızın tekrar İstanbul yönüne 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşlerini bekliyoruz. Ancak bu dönüşün akıcı bir yoğunlukta olacağını düşünüyoruz. Çünkü güzergahımızda herhangi bir yol çalışmamız yok yollarımız müsait. Anadolu otoyoluna alternatif D-100 karayolu, D-100 karayoluna alternatif Anadolu otoyolu olmak üzere vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerini temin etmek üzere hem Bolu Emniyet Müdürlüğü hem de Bolu Valiliği´ne bağlı başta karayolları olmak üzere tam kadro sahadayız. Gece gündüz vatandaşlarımızın seyahatlerinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için kendilerine yardımcısı olmak için güzergahtayız." diye konuştu.

'PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR'

Aksar, pazartesi ve salı günü beklenen yağmur yağışlarıyla ilgili de sürücüleri şöyle uyardı:

"Bu iki günlük yoğunluk sürecinde vatandaşlarımızdan küçük bir ricamız olacak. Pazartesi ve salı günleri bölgemizde yağış beklenmekte. Bundan dolayı seyahate çıkacaklar için seyahat planlamaları yaparak çıkmalarını ve kesinlikle dinlenerek yola çıkmalarını rica ediyoruz. Yola çıkmalarından itibaren kesinlikle hem sürücülerin hem de yolcuların emniyet kemerleri takılı olsun. Sürücüleri cep telefonu gibi aletlerle uğraşmasınlar. Özellikle havanın yağışlı olmasından dolayı hız limitlerine mümkünse uysunlar ve takip mesafesine dikkat etsinler. Son olarak uzun yol yapacak sürücülerimiz için 2 saatte 10 dakika mola vermeleri hem kendi sağlıkları hem de bizlerin görevi için çok daha sağlıklı olacaktır."

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-16 13:16:39



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