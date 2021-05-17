Şarampole devrilen otomobil yandı, sürücü ve eşi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü Hüseyin Alibeşe ve eşi Sebahat Ayan Alibeşe'yi, vatandaşlar araçtan çıkartarak yanmaktan kurtardı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. Bayramda gittiği İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Hüseyin Alibeşe yönetimindeki 37 AAB 636 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibeşe'yi araçtan çıkardı. Hafif şekilde yaralanan çift, için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Alibeşe çiftini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yanan otomobil, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Murat KÜÇÜK

2021-05-17 12:18:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.