Bolu'da sağanak ve fırtına



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaktaki vatandaşlar aniden bastıran sağanaktan kaçacak yer ararken, bazı ağaçlar da devrildi.

Kentte akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Aniden başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle kentin en işlek caddesinde yürüyen vatandaşlar saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Ayrıca fırtına nedeniyle Borazanlar Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-18 21:01:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.