Salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin TL ceza

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Murat KÜÇÜK/MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde salep soğanlarını toplarken yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye düzenlenen operasyonda Bartın ve Kastamonu´dan geldiği belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere, toplam 321 bin 860 bin TL idari para cezası uygulanırken, topladıkları 5 kilo salep soğanına el konuldu. Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını yeniden toplandığı bölgeye ekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-19 11:04:47



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