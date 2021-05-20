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Abdullah Abat: "Maddi olarak tükenmiş durumdayız" Boluspor Başkanı Abdullah Abat: "Başkanlık yapmak isteyen varsa yarın kongre kararı alabiliriz" "Şartlar el verirse hocamızla devam edebiliriz"

İHA

Abdullah Abat: "Maddi olarak tükenmiş durumdayız" Boluspor Başkanı Abdullah Abat: "Başkanlık yapmak isteyen varsa yarın kongre kararı alabiliriz" "Şartlar el verirse hocamızla devam edebiliriz"

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, maddi olarak tükendiklerini belirterek, "Bu işi çok daha iyi yapabilecek dürüst, namuslu, karakterli bir insan varsa yarın hemen kongre kararı alıp 15 gün sonra yeni başkana hayırlı olsun ziyaretine gelebiliriz" dedi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’un Kulüp Başkanı Abdullah Abat kulüp ve maddi durumla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda az sayıda yöneticiyle birlikte geçtiğimiz sezonu ve kulübün maddi durumunu açıklayan Abat, maddi kaynağa ihtiyaçları olduğunu söyledi. Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat, başkanlık yapmak isteyen olursa hemen kongre kararı alabileceklerini belirterek, "Maddi anlamda tükenmiş bir yönetim kurulu ve başkanı olarak burada oturuyoruz. Bunları bir tık ileri götürmemiz için maddi olarak kaynağa ihtiyacımız var. Şu anda federasyonda paramız duruyor. O parayı alabiliriz. Bu işi çok daha iyi yapabilecek dürüst, namuslu, karakterli bir insan varsa biz kongrede söylediğim gibi alacaklarımızı alırız, verdiklerimiz durur. Hepimiz ticaret yapan insanlarız. Sonuçta bu takım maddi anlamda da saha anlamında da 78 takviyeyle çok iyi yerlere gelir. Bunun da bilincindeyiz. Ama bu işler hep paraya bakan işler. Maddi olarak da yaklaşık yüzde 65’e düşürülmüş bir bütçeyle daha iyi pozisyonda ligi bitirmiş Boluspor, bundan sonra çok daha verimli olur. Gelecek arkadaş en az bizim yaptığımı fedakarlığı yapacak, cebine parasını koyacak, bizimle helalleşecek. Bizi arayabilirler, yarın hemen kongre kararı alıp 15 gün sonra yeni başkana hayırlı olsun ziyaretine gelebiliriz" şeklinde konuştu.

"Playoff oynanmasını istemediler"
Boluspor’un 10 puanlık serisinin ardından takımı playoff oynatabileceklerini ifade eden Abay, "Ümraniye maçı ve Bursa maçından sonra 4 maçta 10 puanlık seri yakaladık ve biz artık bir yere kadar geldik. İkisinde de bize destek veren, bizi zorlayarak buraya getiren arkadaşlara da "Playoff oynamak ister misiniz?" dedim. "İsterseniz bu takımı playoff oynatalım" dedim. Ama onlar "kümede ortalarda kalsın" dediği için sonraki maçları prim olayından dolayı çok beceremedik. Yükselen bir ivmede primi artırmanız gerekebilir ya da sabit tutmanız gerekir. Biz bir maç artırıp geriye düşürmek zorunda kaldık çünkü paramız yoktu" şeklinde konuştu.

"Hocayla devam edebiliriz"
Sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Reha Erginer ile toplantı yapacaklarını ve devam edip etmeme konusunda karar vereceklerini dile getiren Abat, "Hocamızla konuşacağız. 31 Mayıs’tan önce yapacağız bunu. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Şu an transfer çalışmaları alt ve üst liglerden, özellikle bu sene üst lige çıkmış takımların futbolcularıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzde 2 tane alternatif var. Ya 1015 milyon arası borç kalacak ve bu takım yine 1012’inci sıralarda bitirecek, ya da benim aldığım gibi borç bırakacağım playoff oynatacağım. Taraftarın tercihi borca bakmaz. Bu takım başarılı olsun ister. Ama maalesef ben aradaki 1015 milyon parayı bulamazsam bu takım yine belki ara transfere bakılır ama ilk 2 için takım kuramayız. Ama hocamızla şartlarımız el verirse devam edebiliriz. Büyük ihtimalle de edeceğiz" ifadeleri kullandı.

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