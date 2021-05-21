Bolu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Bolu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları ülkelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezinde Irak uyruklu A.R. ve M.A.S.H ile yabancı uyruklu U.A.’nın yaşadıkları evleri tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Ülke güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Türkiye sınırları içinde suç kayıtları olmadığı belirlenen 3 şüphelinin ifadelerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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