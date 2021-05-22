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Ailesiyle vedalaşıp evden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası bulundu

DHA

Ailesiyle vedalaşıp evden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası bulundu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, yakınları ile helalleşip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Ulaş, gece saatlerinde yol kenarında yürürken bulundu.
Kent merkezindeki evinden Gövem köyünde bulunan yakınlarına giden Alzheimer hastası Murat Ulaş, önceki akşam akrabalarıyla helalleştikten sonra evden çıktı. Murat Ulaş geç saatlere kadar eve dönmeyince yakınları ve köylüler ormanlık alanda arama yaptı. Murat Ulaş´a ulaşamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler ormanlık alanda dürbün ve sesli anons sistemine sahip dron ile arama yaptı, ancak Ulaş´a ulaşamadı. Ekipler, hava şartları nedeniyle dün gece arama çalışmalarına ara verdi.
YOL KENARINDA YÜRÜRKEN BULUNDU
Bir süre sonra Murat Ulaş, Bolu-Mudurnu yolu üzerinde yürürken bir vatandaş tarafından bulundu. Bu kişi, Murat Ulaş'ı ailesine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Murat Ulaş´ın daha önce de kaybolduğu, 2 gün sonra da bulunduğu ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-22 11:41:29

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