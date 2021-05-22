Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili olurken, görüş uzaklığı, 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve şiddetli yağış etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-22 15:00:00



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