Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili olurken, görüş uzaklığı, 25 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve şiddetli yağış etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-22 15:00:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.