Abant'ın keyfini otellerde kalan tatilciler çıkardı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Abant Tabiat Parkı'ndaki ilkbahar manzaralarının keyfini yalnızca Abant çevresindeki otellerde konaklayan tatilciler çıkardı.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği, manzarasıyla beğeni toplayan Abant Tabiat Parkı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle piknik ve gezilere kapatıldı. Yalnızca Abant çevresindeki otellerde konaklayan tatilciler tarafından ziyaret edilebilen tabiat parkında, tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelelerde fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-23 14:24:34



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