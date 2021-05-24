Boluspor, Sportif Direktör Gözneli ile yollarını ayırdı

Boluspor’da, 20202021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da 20202021 sezonunda Sportif Direktörlük yapan Barbaros Vehbi Gözneli’nin görevine son verildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “20202021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
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