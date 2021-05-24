Babasından kalan otomobili, vasiyeti üzerine Kızılay'a bağışladı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Recep Coşkun'un (81) vasiyeti üzerine otomobili, çocukları tarafından Türk Kızılay'a bağışlandı.

Bolu İzzet Baysal Mahallesi'nde oturan Recep Coşkun, geçen yıl 23 Temmuz günü koronavirüs teşhisi konularak tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüye giden Recep Coşkun, oğlu Hasan Coşkun'a kıymetli eşyalarını kardeşleri arasında paylaştırmasını ve 2012 model otomobilini de Türk Kızılay'a bağışlamasını vasiyet etti. Recep Coşkun yaklaşık 25 gün sonra hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Hasan Coşkun yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından babasının vasiyeti üzerine Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ile iletişime geçerek, aracı Türk Kızılay'a teslim etmek istedi. Kızılay ekipleri, Hasan Coşkun'un evine giderek, aracı teslim aldı.

Babasının vasiyetinin örnek olması gerektiğini belirten Hasan Coşkun, "Geçen sene babam koronavirüse yakalandı. Kardeşimle beraber yanında refakat ediyorduk. Bu süreçte biz konuşurken babam Covid-19 olduğunu anladı. Yaş olarak ben büyük olduğum için yanına çağırdı. Mal varlığını sözlü olarak paylaştırdı. En son aracı için 'aracımı Kızılay´a bağışlayın' dedi. Biz de evlatları olarak onun emri doğrultusunda aracını Kızılay'a bağışladık. İnsanlığa, Bolu halkına, Kızılay´a hayırlı olur inşallah. İnsanların baba malı için birbirlerine kırılmaları doğru bir şey değil. Başkaları olsa satıp parasını yemeye çalışırlardı. Biz babamızın vasiyeti doğrultusunda aracı Kızılay´a bağışladık." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-24 16:53:24



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