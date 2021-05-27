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Aladağ Yaylası'nda orman yangını tatbikatı

DHA

Aladağ Yaylası'nda orman yangını tatbikatı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında beklenen olası orman yangınlarına karşı yangın söndürme tatbikatı yaptı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Aladağ Yaylası'nda bulunan Değirmenözü mevkiinde gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak personellere teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra senaryo gereği ateş yakıldı. Ekipler, telsiz anonsuyla haberleştikten sonra yangına müdahale etti. 140 personel, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 10 adet ilk müdahale aracının katıldığı tatbikatta yangın söndürüldü.
Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı tatbikatla ilgili olarak şu bilgileri verdi:"Orman yangınları açısından riskli döneme giriyoruz. Bundan dolayı da bütün ekiplerimiz hazır olsun, diri olsunlar diye eğitimlerini verdik. Ekiplerimizin büyük bir çoğunluğu bunun farkındaydı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılın da sıcak geçeceğini, nemin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı ormanlarımızda ciddi sıkıntı olmasın, diye her türlü tedbirimizi aldık. Orman yangınlarına karşı diri ve canlı olmayı hedefliyoruz." .
Şaban Bıyıklı, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak, "İnsanlarımızdan da, `biz geçmişten beri ateş yakıyorduk şimdi de bir şey olmaz´ mantığını bırakmalarını istiyoruz. Elbette ki belli şartlarda yaktığımız ateşin riski azdır ama özellikle sıcaklığın yükseldiği, nemin düştüğü dönemlerde yangın ufacık bir kıvılcıma bakıyor. Geçen yıl bunu gördük. Bu yıl da bu risk var. Nemin düştüğü dönemlerde sigara izmariti olsun, cam olsun, piknik ateş olsun. Bu konularda biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-27 14:24:06

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