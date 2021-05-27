Göynük'te 14 saatte söndürülen orman yangınında, 7 hektar alan zarar gördü



Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, köylülerin de destek verdiği orman ve itfaiye ekiplerinin 14 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Göynük'e bağlı Hasanlar ve Demirhanlar köylerinin arasında bulunan makilik ve ormanlık alanda, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören bölge halkı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekipler ile köylülerin müdahalesiyle bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında 7 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve tedbir amaçlı ekiplerin bölgede soğutma yaptığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2021-05-27 15:05:41



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