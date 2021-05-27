Bolu’da orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken 7 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar ve Demirhanlar köylerinin arasında bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekipler ile köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında 7 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve tedbir amaçlı ekiplerin bölgede soğutma yaptığını söyledi.

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