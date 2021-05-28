Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Hamzabey köyünde Zehra Özkan'a ait 2 katlı betonarme evin çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Zehra Özkan ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu alevler evin diğer diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

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