Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi

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Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halinde olan tırda çıkan yangını hızlı müdahaleyle söndüren ekipler, olası facianın önüne geçti.

Olay, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Yardımcı idaresindeki 41 YE 939 plakalı tırın lastiğinde Bolu Dağı Tüneli içerisinde yangın çıktı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım aracı sağ tünel içerisinde durdurarak aşağı indi.

Yıldırım’ın ihbarı üzerine olay yerine Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi sevk edildi. Lastikte başlayan ve aracın motor kısmına da sıçrayan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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