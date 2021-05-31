Gölcük ve Abant'ta nilüferleri koparan 160 bin lira para cezası uygulanacak



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarına renk katan göl yüzeyindeki nilüferleri koparanlara 20 bin lira ile 160 bin lira arası para cezası uygulanacak.

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeylerindeki rengarenk nilüferler açmaya başladı. Açan nilüferlerle birlikte göl, ayrı bir güzelliğe büründü. Gölcük ve Abant´ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetimlerini sürdürürken, nilüferleri koparan kişiye, türüne ve miktarına göre 20 bin ile 160 TL arası idari ceza uygulanacak.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-31 10:50:10



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