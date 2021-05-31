MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralandı. 2 milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolu Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu yönetimindeki 06 CCC 035 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Kalyoncu ve yanındaki MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Karadağ Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hasan Kalyoncu kazayla ilgili olarak, "Direksiyon hakimiyetini kaybettik yandaki bariyere çarptık. Allah´a şükür iyiyiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-31 11:44:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.