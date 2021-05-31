Kuvvetli rüzgar dev ağaçları kökünden söktü

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Bolu’da hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayan dev ağaçlar kökünden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük ve Aladağlar mevkiilerinde bulunan dev ağaçlar kuvvetli rüzgardan etkilendi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar köklerinden söküldü. Orman içinde bazı yolları kapatan ağaçların yetkililer tarafından kesimi yapılırken, yıkılan ağaçlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

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