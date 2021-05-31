Bolu'da fırtına çam ağaçlarını devirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Aladağ Yaylası'nda önceki gün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çam ağaçları devrildi.
Kentte, yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle Aladağ Yaylası'nda bazı çam ağaçları devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Köklerinden devrilen ağaçların kaldırılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-31 15:46:03
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