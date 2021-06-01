Kısıtlamaya uymayan 25 kişiye ceza kesildi

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Bolu’da Mayıs ayının son hafta sonu denetimlerinde kurallara uymayan 25 kişiye 22 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Bolu’da korona virüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kent merkezi ve D100 Karayolu üzerinde Mayıs ayının son hafta sonu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde izinsiz sokağa çıktıkları belirlenen 25 kişiye, korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmekten 22 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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