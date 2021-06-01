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Bolu’da 6 mahalleye su verilemeyecek

İHA

Bolu’da 6 mahalleye su verilemeyecek

Bolu Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yarın 6 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu.
Bolu Belediyesi, içme suyu hattında yapılacak planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü 6 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. Konuya ilişkin Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin içme suyu şebeke hattında yapılacak planlı bakım onarım çalışması nedeniyle 02 Haziran 2021 Çarşamba günü 08.00 17.30 saatleri arasında Kasaplar, Sandallar, Paşaköy, Tepecik, Seyit ve Karaköy Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza önemle duyurulur” denildi.

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