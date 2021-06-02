Bolu'da köyde yangın; 2 ahır, samanlık ve garaj yandı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde 2 ahır, samanlık ve garaj, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya´ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Metin Özcan´a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Özcan ve Yalçınkaya'nın araçları, zarar görmeden garajdan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 ahır, samanlık ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-02 08:11:53



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