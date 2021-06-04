Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU TEM Otoyolu´nda, sürücüsünün tuvaletini yapmak için emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın yaşandığı yerin 100 metre gerisinde dinlenme tesisi olduğu belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüe giden Hüseyin Sarıçam (21) yönetimindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Murat Öztürk´ün emniyet şeridine park ettiği 06 KD 330 plakalı kamyona çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki Berke Ahmet Kocaoğlu´nun (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkışına sürücü Hüseyin Sarıçam ile Enes Şahan (21) ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Berke Ahmet Kocaoğlu´nun cenazesi incelemenin ardından morga gönderildi.

100 METRE GERİDE DİNLENME TESİSİ VARMIŞ

Bu arada, Murat Öztürk´ün duraklama yapmanın yasak olduğu TEM Otoyolu'nda tuvaletini yapmak için aracını park ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Murat Öztürk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın olduğu yerin 100 metre gerisinde bir dinlenme tesisi olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-04 16:31:12



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