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Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı teröristte 2 ay ev hapsi cezası verildi

İHA

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı teröristte 2 ay ev hapsi cezası verildi

Bolu’da TEM’in operasyonunda yakalanan bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad’a 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta yaşadığı belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı. Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arkan Taha Ahmad, çıkarıldığı mahkemede elektronik kelepçe takılarak 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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