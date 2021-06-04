Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Ali Koç her şeyi anlattı!

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İTÜ ÖĞRENCİSİYMİŞ

Bolu'da, TEM yolunda emniyet şeridindeki kamyona çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi olduğu öğrenildi. Kocaoğlu'nun ölümü üzüntü yarattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-04 22:41:26



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