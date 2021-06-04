1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)

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EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Bolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı´nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad´a 2 ay ev hapsi cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-04 22:45:32



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