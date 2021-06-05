Bolu’da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3’üncü kattan düştü Hava almak için çıktığı pencereden yere düşen genç olay yerinden kanlar içinde kaçtı

Bolu’da, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç hava almak için pencereye çıktığı sırada 3’üncü kattan beton zemine düştü. Kanlar içinde olay yerinden kaçan genç başka bir mahallede bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Engin Kocatürk (18), midesi bulandıktan sonra hava almak için 3’üncü kattaki evin penceresine çıktı. Pencereye çıktığı sırada başı dönen Kocatürk 3’üncü kattan beton zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan Kocatürk’ün düştüğünü fark eden arkadaşları aşağı inerek yanına gitti. Alkol aldığının belli olmaması için arkadaşlarını gönderen Kocatürk daha sonra kendisi de kanlar içinde olay yerinden kaçtı.

Kocatürk’ün kaçtığını gören mahalledeki çocuklar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocatürk’ü olay yerinde bulamayan ekipler çocukların ifadelerine göre çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama yaptıkları sırada Tabaklar mahallesi Seymen sokakta yaralı bir gencin olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler şahsın 3’üncü kattan düşerek yaralanan Engin Kocatürk olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocatürk tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kocatürk’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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