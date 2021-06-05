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Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu

DHA

Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda, kısıtlamaların ardından bu hafta sonu dışarı çıkmanın serbest olduğu ilk cumartesi günü ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Ülke genelinde uygulanan cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ziyaretçi akını oldu. Tabiat parkı, güzel havayı da fırsat bilenlerle doldu. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e gelen ziyaretçiler, tabiat parkının eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, Gölcük'te piknik, göl etrafında ise yürüyüş yaptı. Ayrıca kiralanan bisiklet ve golf arabaları ile turlayanlar oldu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-05 16:58:51

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