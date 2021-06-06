Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık seçimi Seçmenler yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti

Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde yapılan muhtarlık seçimleri için vatandaşlar sabah erken saatlerde yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Bolu’da, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildikten sonra hayatlarını kaybeden muhtarların yerine yeni muhtarların seçilmesi için 3 mahalle ve 3 köyde ara seçim yapıldı.

Seçmenler, Alpağutbey, Yenimahalle mahalleleri, merkeze bağlı Hıdırşeyhler ve Kuzfındık köyleri ile Seben ilçesine bağlı Keskinli mahallesi ve Kabak köyünde yeni muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.