Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, E.E. (17) isimli gencin silah göstererek cep telefonunu gasp eden 3 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, 21 Mayıs tarihinde Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yalnız yürüyen E.E. (17) isimli genç yanına gelen maskeli 3 kişi tarafından silahla korkutularak cep telefonu gasp edildi. E.E., kendisini gasp edenlerin olay yerinden kaçmalarının ardından şikayetçi olmak için emniyet müdürlüğüne gitti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.’nin ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı gaspa karışan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada gasp olayına karışan 3 kişinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden T.Ç. (21) ve F.E.’nin (19) Ankara’da, S.S.’nin (21) ise Bolu’da olduğunu tespit eden polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, E.E.’nin gasp edilen cep telefonuna da ulaşarak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık seçimi Seçmenler yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık ...
Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
Park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki ölü sayısı 2’ye çıktı Feci kazada ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki ...
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
3'üncü kattan düştü, alkol aldığı duyulmasın diye yaralı halde kaçtı
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı duyulmasın diye ...
Gölcük Tabiat Parkı aylar sonra haftasonu tatilci ağırladı Tatilciler ilk fırsatta soluğu Gölcük’te aldı
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı aylar sonra haftasonu tatilci ...
Bolu’da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3’üncü kattan düştü Hava almak için çıktığı pencereden yere düşen genç olay yerinden kanlar içinde kaçtı
YEREL HABERLER Bolu’da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç ...
Bolu’da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bolu’da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden ...
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
YEREL HABERLER 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili ...
Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya ...
Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı teröristte 2 ay ev hapsi cezası verildi
YEREL HABERLER Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi ...
Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya ...
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Park halindeki ...
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili ...
Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı işte böyle yakalandı DEAŞ'lı teröristin operasyon anları film sahnelerini aratmadı
YEREL HABERLER Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı işte böyle ...
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı
YEREL HABERLER 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının ...
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını Bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak ...