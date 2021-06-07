2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

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Bolu’da seyir halindeki 2 otomobilin kavşakta çarpışması sebebiyle 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet caddesi İkizler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Çayır idaresindeki 06 ASU 70 plakalı otomobil, Sercan Orhan Aydın yönetimindeki 14 AAV 952 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aydın idaresindeki otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Fahrettin Çayır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çayır tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Çayır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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