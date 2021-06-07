Kazada otomobilde sıkışan çifti, itfaiyeciler yaralı kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kavşakta araçla çarpışan otomobildeki sürücü İskender Serttaş (71) ve eşi Emine Serttaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, D-100 yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Ahmet Selahattin Bayburtlu'nun kullandığı 14 AB 333 plakalı otomobil, kavşakta İskender Serttaş yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü İskender Serttaş ile eşi Emine Serttaş, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Serttaş çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-07 15:58:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.