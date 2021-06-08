Komşu kavgasında kopan parmak hala bulunamadı Komşular arasındaki silahlı kavgaya karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşu kavgasında kopan parmak hala bulunamadı Komşular arasındaki silahlı kavgaya karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Komşu kavgasında kopan parmak hala bulunamadı Komşular arasındaki silahlı kavgaya karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1’i polis 5 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kopan parmak ise hala bulunamadı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükberk Mahallesi 6’ncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Sokulluoğlu ve ablası Burcu Fırat evlerine gittikleri sırada, daha önce husumetli oldukları komşuları Ergün ve Ersin Baştürk’ün bıçaklı saldırısına uğradı. İki grup arasında çıkan kavgayı duyan ve Sokulluoğlu’nun evinde bulunan Murat Acar tüfekle dışarı çıkarak Ergün ve Ersin Baştürk kardeşlere arka arkaya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Baştürk kardeşler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omuzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Baştürk'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kopan parmağı aradılar
Bıçağın da kullanıldığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.
Olayın ardından Burak Sokulluoğlu, Mustafa Acar ve Burcu Fırat gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 ...
Bolu’da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i polis 5 yaralı Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada kan aktı Kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Bolu’da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ...
Kazada otomobilde sıkışan çifti, itfaiyeciler yaralı kurtardı
YEREL HABERLER Kazada otomobilde sıkışan çifti, itfaiyeciler yaralı ...
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ...
2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Boluspor, Reha Erginer ile yola devam ediyor
YEREL HABERLER Boluspor, Reha Erginer ile yola devam ediyor
17 yaşındaki gencin cep telefonunu gasbedenler yakalandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki gencin cep telefonunu gasbedenler ...
Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk ...
Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık seçimi Seçmenler yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık ...