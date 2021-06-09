Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, anahtarını unuttuğu için varilin üzerine koyduğu merdivenle balkondan evine girmek isterken 1’inci kattan beton zemine düşen kadın yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan 2 çocuk annesi Zehra K. (40), eve döndüğünde anahtarı yanına almadığını fark etti. Zehra K. evine balkondan girebilmek için varilin üzerine merdiven koyarak balkon demirlerine tutundu. Genç kadın tutunduğu demirin kopması üzerine beton zemine düşerek kafasını yere vurdu.

Zehra K.’nın kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Zehra K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.