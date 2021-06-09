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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

İHA

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

Bolu’da, anahtarını unuttuğu için varilin üzerine koyduğu merdivenle balkondan evine girmek isterken 1’inci kattan beton zemine düşen kadın yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan 2 çocuk annesi Zehra K. (40), eve döndüğünde anahtarı yanına almadığını fark etti. Zehra K. evine balkondan girebilmek için varilin üzerine merdiven koyarak balkon demirlerine tutundu. Genç kadın tutunduğu demirin kopması üzerine beton zemine düşerek kafasını yere vurdu.
Zehra K.’nın kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Zehra K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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