Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken düşüp yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, anahtarını içeride unuttuğu birinci kattaki evine balkondan girmeye çalışırken düşen Zehra K. (40), yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Zehra K., birinci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Zehra K., varilin üzerine koyduğu merdivenle eve balkondan girmeye çalışırken, tutunduğu balkon demirinin yerinden çıkıp düştü. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zehra K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-09 13:16:20
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