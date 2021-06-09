

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Bolu'da kampa girdi. Milliler, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Efrahim Kahraman gözetiminde çalışmalara başladı. Milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Bolu Valisi Ahmet Ümit kampı ziyaret etti. Vali Ahmet Ümit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara sporculara çiçek verip, baklava ikram etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, "Amacımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın Bolu'da en iyi imkanlarla hazırlanmalarını sağlamaktır. Bolu, havası ve doğasıyla spor takımlarına çok iyi geliyor. İlimizde kamp yapan sporcular ve takımlar, gittikleri turnuvalardan madalya ve başarılarla dönünce bizler de onları Bolu'da misafir etmekten daha büyük onur duyuyoruz. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi de önemli tesislerimizden birisi." diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-09 15:54:23



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