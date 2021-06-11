Ormanı gençleştiriyorlar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da orman köylüsü ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçları keserek ekonomiye kazandırıyor. 15 yıldır ağaç kesim işinde çalışan Nazım Özpınar, "Bu çevredeki köylüler, yaz-kış bu işle uğraşıyor" dedi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'nun yüksek kesimlerinde genç ağaçlara zarar vermemesi ve ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçlar kesilerek ekonomiye kazandırılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen yaşlı ağaçlar, civar köylerde kurulan kooperatiflerle, köylüler tarafından kesiliyor. Orman köylüleri, bağlı bulundukları kooperatifler aracılığıyla ağaç kesimi, soyma ve tomruk haline getirme işi yaparak gelir elde ediyor.

GÜNLÜK 200-300 TL KAZANCI OLUYOR

15 yıldır ağaç kesim işinde çalışan Nazım Özpınar, oğluyla birlikte bu işi yaptığını belirterek, "Zor bir iş. Riskli bir iş ama tedbirlerimizi alıyoruz. Tedbirleri almasak çok tehlikeli. Yine de riskli ama tedbirleri alınca daha iyi oluyor. İşletmenin belirleyerek damgaladığı ağaçları kesiyoruz. Bir kişinin günlük kazancı çalışma saatlerine göre değişiyor. Ortalama bir şey söylersek 200-300 lira bir kazancı oluyor. Bunun yarısı da masraf oluyor. Bu çevredeki köylüler, yaz-kış bu işle uğraşıyor" dedi.

TEHLİKELİ BİR İŞ

Hıdırşeyhler Köyü Orman Kalkındırma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Özdemir, ağaç kesim işinin tehlikeli bir iş olduğunu ifade ederek, "Bizim köyümüzde can kaybı olmadı ama çevre köylerde oldu. Benim eniştem 10 sene önce bir ağacın altında kaldı. Ağaçta çürüme olduğu için ortadan kırılarak tersine döndü ve eniştem ağacın altında vefat etti. Güvenlik tedbirlerini alıyoruz da ne kadar da alsak tehlikeli bir iş" diye konuştu.

1 METRE KAR OLUNCA BİLE KESİM YAPIYORUZ

Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra ormancılığa devam eden Ali Hikmet Keser, "Ormanda ağaç devirme işi de yapıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Tedbir alınmazsa sakatlık olur. Bizim yakın köyde bir kişi ölmüştü. Ağacın altında kalıp vefat etmişti. Zorluğu var, hayati risk var. Uzun yıllar tecrübe gerekiyor. Biz bunun kursuna da gittik, sertifikamız var. Ormancılar gelip çalışmalarımızı kontrol ediyor. Kışın da kesim yapıyoruz. Kış kesimi daha zor oluyor. Buraya çok kar yağıyor. 1 metre kar olunca bile kesim yapıyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-11 12:08:12



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