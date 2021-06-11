Boluspor, Mertan Caner Öztürk’le yollarını ayırdı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken, geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncularla da yollarını ayırıyor. Kırmızıbeyazlı kulüp geçtiğimiz sezon forma giyen genç santrafor Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırmıştır" denildi.

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