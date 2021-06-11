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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narven Termal Kasaba güvenli tatilin adresi oldu

İHA

Narven Termal Kasaba güvenli tatilin adresi oldu

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Narven Termal Kasaba’da çalışanların korona virüse karşı aşılanmasında sona gelindi.
Bolu’nun Karacasu beldesinde 2016 yılında kurulan ve kentin önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba pandemi sürecinde ev konforunda sağlıklı ve güvenli bir tatil ortamı arayan tatilciler için hizmetlerine devam ediyor. Normalleşme sürecinde ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler doğrultusunda gereken önlemleri alarak faaliyetlerini sürdüren Narven Termal Kasaba’nın Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı Güvenli Turizm Sertifikası da bulunuyor.
Yemyeşil doğası, fotoğraf tutkunları için eşsiz güzellikleri, sağlıklı doğa yürüyüş yolları, ATV Safari ve OffRoad Turları, enfes lezzetlerin birbirinden özel sunumlarla servis edildiği Açık Büfe Restoranı, Alakart Restoranı ve Pançeta Et Restoran’ın yanında lezzetli atıştırmalıkların ve içeceklerin yer aldığı göl kefeleri ve dairelere özel Termal Su imkanı ile Narven ev konforunda huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortam arayan tatilciler için eşsiz seçenekler sunuyor.
Aşılamada sona gelindi
Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan aşılama takviminde öncelikli gruplar arasına alına turizm çalışanlarının Türkiye genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam edilirken, Narven A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanların aşılanmasında da sona yaklaşıldı.
Süreç ile ilgili bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “İlgili bakanlıklarımızın genelgelerini yakından takip ederek, izin verilen tüm hizmet alanlarımızda üye ve misafirlerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda tatillerini geçirebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde uygulayarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak aşılama takviminde öncelikli gruplar arasına alınmamız sonrasında başvurularımızı tamamlayarak çalışma arkadaşlarımızın aşılanması sürecini de başlattık. Şuan da çalışma arkadaşlarımızın aşılama çalışmasında sona yaklaşılmış durumda. Üye ve misafirlerimizin doğa içerisinde, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda dinlenebilmeleri ve tatillerini geçirebilmeleri için alınması gereken tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz” dedi.

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